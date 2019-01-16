Fenerbahçe'den Sakat Futbolcularla İlgili Açıklama
49 dakika önce
Fenerbahçe, Antalya kampında çapraz bağları kopan Erten Ersu'nun ameliyat edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe
, Antalya
kampında çapraz bağları kopan Erten Ersu
'nun ameliyat edildiğini açıkladı. Aynı açıklamada AZ Alkmaar maçının ardından dizindeki ağrılar artan Harun Tekin
'in de tedavisine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe, kadroda yer alan sakat futbolcularla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Antalya kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen kalecilerimizden Erten Ersu bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kalecilerimizden Harun Tekin'in, bir süredir dizinde devam eden ağrı ve şişliğin son oynadığımız AZ Alkmaar maçından sonra artması sonucu yapılan muayene ve tetkiklerde diz içerisinde bir miktar kıkırdak dejenerasyonu, bağlarda gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Sezonun ilk yarısında fibulası kırılan oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin
'in tedavisine devam edilmektedir. 2 ila 4 hafta arasında takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir. Oyuncumuz Tolga Ciğerci
'nin tedavisi sürmektedir. Oyuncumuz spesifik çalışmalarına devam etmektedir." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:13 Kaynak: DHA
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