Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk olacak - Son Dakika

Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk olacak

05.12.2020 09:43
Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geçen hafta derbide konuk ettiği Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 20 puanla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşayan yeşil-siyahlılar, 19. sırada yer alıyor.

Luiz Gustavo cezalı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Luiz Gustavo, ligin 10. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbide bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.

4 futbolcu sakat

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Denizlispor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte tedavilerine devam edilen Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin'in yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen Enner Valencia ile Sinan Gümüş'ün durumu ise müsabaka öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Pelkas ceza sınırında

Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, Yukatel Denizlispor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Pelkas, yarın kart görmesi halinde 12. haftada Kadıköy'de Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak.

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş DSÖ'den salgın sonrası için korkutan uyarı: Açlık ve yoksulluğun aşısı olmadığı için daha zorlu sorunlar bizi bekliyor Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi %94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi "Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti 'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı         
08:23
Kanserle mücadele eden genç müzisyen Berkay Büyük, koronavirüse yenildi Kanserle mücadele eden genç müzisyen Berkay Büyük, koronavirüse yenildi         
08:12
Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Canlı yayında Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü         
00:16
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı         
21:35
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 09:52:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei