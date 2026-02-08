Fenerbahçe Derbide Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Derbide Beşiktaş'ı Yendi

08.02.2026 16:12
Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi derbisinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yenen Fenerbahçe'de kadın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi.

Şansal, Dereağzı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu aktaran Şansal, "İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Maça başlamadan önce oyuncularla da konuştuk. Her maç öncesi aynı şeyi söylüyoruz, her maçımız bir final. Bugün Beşiktaş ile oynadık, derbi maçıydı. Bunun anlamı daha da farklıydı. Güzel bir maç oldu. İlk yarıda istediğimiz golleri bulamadık ama ikinci yarı birkaç değişiklikle sonuca gittik. İlk golü bulmamız önemliydi. İlk golü bulduktan sonra arka arkaya goller bulduk. Bundan sonraki maçlarda da bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Önemli takviyeler yaptıklarını ve birkaç transfer daha gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Şansal, şunları kaydetti:

"Hocamızın istediği transferleri gerçekleştiriyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız bu sene şampiyonluğa ulaşmak, umarım istediğimiz gibi olur. Kadro kalitemiz artıyor. Geçen seneye göre eksiklerimiz vardı, onları tamamladık. Maria Alves'i getirdik. İlerleyen haftalarda kalitesi ve karakteri ortaya çıkacaktır ve bize çok fayda sağlayacaktır. Olga Massombo var bir taraftan. İyi 1-2 transfer daha düşünüyoruz. İnşallah onlarla beraber daha da güçleneceğiz. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz."

Gökhan Bozkaya: "Tüm oyuncularımı kutluyorum"

Fenerbahçe arsaVev Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, derbi galibiyeti nedeniyle oyuncularını tebrik etti.

Maçta hakimiyetin tamamen kendilerinde olduğunu aktaran Bozkaya, "Çok iyi mücadele ettik. İlk yarı 3. bölgede üretmede eksik kaldık ve 1-2 tane de pozisyon verdik. İkinci yarı tamamen üstünlüğümüzde geçti ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. Erken golü bulmamız oyunu kopardı. Mücadelelerinden dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışının uzun bir yol olduğunu ve maç maç düşündüklerini vurgulayan Bozkaya, şöyle konuştu:

"Geldiğimden bu yana takımı bozmadan üstüne iyi oyuncular getirdik. Oturmuş bir takımımız var, 1 seneyi geçti içeride, dışarda namağlup devam ediyoruz. Her hafta maça çıktığımızda kendi rekorumuzu yeniliyoruz. Çok mutluyum. Çok karakterli iyi oyunculara sahip bir hocayım. Güzel atmosferlerde oynuyoruz. Kadın futboluna da bu işin çok pozitif yansıdığını düşünüyorum. Biz mutluyuz, kızlarımız mutlu. Erken saatte bu kadar seyirci buraya geldi, her yerde destekliyorlar ve itici güç oluyorlar. Yolumuz uzun, her hafta kazanmak için mücadele ediyoruz. Güzel bir aile olduk, inşallah lig sonunda da şampiyon oluruz."

Sarı-lacivertlilerde 2 gol atan savunma oyuncusu Konya Plummer ise şu değerlendirmede bulundu:

"Maç çok güzeldi, skor da bunu gösteriyor. Takım olarak iyi bir performans gösterdik. Defans oyuncuları genelde çok fazla gol atmıyor, ben sahaya savunmada takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak için çıktım ama 2 golle sonuçlandı, o yüzden mutluyum. Yenilmez olduğumuz doğru ama gösterdiğimiz performansı devam ettirmemiz gerekiyor. Her gün buraya daha iyisini yapmak için geliyoruz. Konsantrasyonumuzu hep buna verdik. Bugün kazandığımız için mutluyuz, bir sonraki maça odaklanacağız. Maç maç yolumuza bakıyoruz."

Sarı-lacivertli futbolcu Busem Şeker ise hafta boyunca iyi çalıştıklarını anlatarak "Takımdaki herkesin eline ayağına sağlık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Analiz ettiğimiz her şey ortaya çıktı. Beşiktaş'a karşı gol attığım için de ayrıca mutluyum. Fenerbahçe her zaman favoridir, her zaman yarışta olur ama biz maç maç gidiyoruz. Her maça son maçımız gibi çıkıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

