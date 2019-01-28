Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Diego Reyes'i Cd Leganes'e Kiraladı

Fenerbahçe, Diego Reyes'i Cd Leganes'e Kiraladı

13 dakika önce

Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Meksikalı defans oyuncusu Diego Reyes'in sezon sonuna kadar İspanya La Liga ekibi CD Leganes'e kiralandığını resmi internet sitesinden açıkladı.

Fenerbahçe, Diego Reyes'i Cd Leganes'e Kiraladı, System.String[]
Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Meksikalı defans oyuncusu Diego Reyes'in sezon sonuna kadar İspanya La Liga ekibi CD Leganes'e kiralandığını resmi internet sitesinden açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:17 Kaynak: DHA

Deportivo La Coruna, La Liga, Fenerbahçe, Spor
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