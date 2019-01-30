Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Dynamo Kursk: 71-75

Fenerbahçe - Dynamo Kursk: 71-75

34 dakika önce

SALON: Metro EnerjiHAKEMLER: Jasmina Juras, Silvia Marziali, Jelena SmiljanicFENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen, Hartley 24, Zandalasini 11, Stokes 8, Vaughn 10, Ayşe Cora, Plum 11, Tuğçe Canıtez, Sottana 7, Esra Ural Topuz DİNAMO KURSK: Cruz 5, Prince 17, Stewart 33, Vidmer 2, Hollingsworth...

Fenerbahçe - Dynamo Kursk: 71-75, System.String[]


SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Jasmina Juras, Silvia Marziali, Jelena Smiljanic

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen, Hartley 24, Zandalasini 11, Stokes 8, Vaughn 10, Ayşe Cora, Plum 11, Tuğçe Canıtez, Sottana 7, Esra Ural Topuz 

DİNAMO KURSK: Cruz 5, Prince 17, Stewart 33, Vidmer 2, Hollingsworth 8, Howard 4, Petrovic 1, Xargay 5

1'İNCİ PERİYOT: 18-15

DEVRE: 28-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-49

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague B Grubu 11'inci hafta maçında Dynamo Kursk'u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip, Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadelele rakibine 71-75 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe 4'üncü mağlubiyetini alırken, Rus ekibi ise 11'inci maçından da mağlubiyet almadan ayrıldı Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 33 sayı ile Dinamo Kursk'tan Stewart oldu. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:49 Kaynak: DHA

Dinamo Kursk, Fenerbahçe, Spor
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