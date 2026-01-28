Fenerbahçe Eksik Kadroyla FCSB'ye Gidiyor - Son Dakika
Fenerbahçe Eksik Kadroyla FCSB'ye Gidiyor

28.01.2026 16:39
Fenerbahçe, Bükreş'te FCSB ile oynayacağı maça eksik kadroyla çıkacak, Duran sakatlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın deplasmanda FCSB ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, eksik bir kadroyla Bükreş'e gidiyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Milan Skriniar, karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Musaba, Guendouzi ve Mert Günok da statü gereği karşılaşmada forma giyemeyecek.

DURAN SON ANTRENMANDA SAKATLANDI

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlarken, golcü oyuncu Jhon Duran yapılan çalışmada sakatlandı. Kolombiyalı golcü, bu gelişme üzerine FCSB maçının kadrosundan çıkartıldı.

Fenerbahçe'nin Bükreş kafilesinde şu isimler yer aldı: "Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Nene, Talisca, En-Nesyri."

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Eksik Kadroyla FCSB'ye Gidiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe Eksik Kadroyla FCSB'ye Gidiyor - Son Dakika
