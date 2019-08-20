Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı sezonu açtı
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı sezonu açtı

1 saat önce

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da başladı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı sezonu açtı, System.String[]
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da başladı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk antrenmanını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türket Bayazıt da yeni sezon öncesi takıma başarılar diledi. Milli takımlarda bulunan İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Oğulcan Yatgın, Tibault Rossard ve Wouter Ter Maat antrenmanda yer almadı.
Başantrenör Mariusz Sordyl yönetiminde 1.5 saat süren antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, topla çalışmayla devam etti. İdman, servis ve manşet çalışmasıyla tamamlandı.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan başantrenör Mariusz Sordyl, "Geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayarak harika bir iş başardık. Ancak artık kitapta yeni bir sayfa açarak yeni bir macera yaşamak istiyoruz. Bu sezon bizim için zorlu geçecek çünkü hem CEV Şampiyonlar Ligi'nde hem de Efeler Ligi'nde mücadele edeceğiz" dedi.


Fenerbahçe, İstanbul, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:16 Kaynak: DHA
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