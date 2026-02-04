Fenerbahçe, Erzurumspor ile Kupa Mücadelesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Erzurumspor ile Kupa Mücadelesinde

Fenerbahçe, Erzurumspor ile Kupa Mücadelesinde
04.02.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın Erzurumspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 2 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yendi. Grupta 3 puanı bulunan Kanarya, son maçında mart ayında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Kupada 2. randevu

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer aldığı rakibiyle yine Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kanarya, 5 Şubat 2025'te oynanan maçta 5-0'lık galibiyet elde etti. İki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.

Erzurumspor'un kupa yolu

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. Tur'dan katılan Erzurumspor FK, Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Kocaelispor'a 3-1'lik skorla yenilen mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u ise 2-0 yendi. Erzurum ekibi son maçını evinde Ankara Keçiörengücü'ne karşı oynayacak.

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor

Serkan Özbalta'nın öğrencileri, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligde 23 maça çıkan Erzurumspor, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı. Son 6 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan mavi-beyazlılar, son maçında Sarıyer'i 4 golle geçti.

Ömer Faruk Turtay düdük çalacak

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Erzurumspor ile Kupa Mücadelesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:37:04. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Erzurumspor ile Kupa Mücadelesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.