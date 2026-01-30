Fenerbahçe, FCSB ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Fenerbahçe, FCSB ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe, FCSB ile Berabere Kaldı
30.01.2026 02:29
Tedesco, oyunun kontrolünü kaybettiklerini ve pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kalarak lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, oyunu ilk bölümde koparmaları gerektiğini ancak yapamadıklarını dile getirdi.

National Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, iyi oynadıklarının altını çizerek sözlerine başladı.

Takımın yavaş oynadığını ve çok top kaybettiğini dile getiren Tedesco, "Aslında rakibimiz maça başlarken bizi geride bekledi. Oyunu kontrol de ettik. Topa hakim olup pozisyon ürettik ama bu pozisyonları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda ilk 20-25 dakikada, 2'yi hatta 3'ü atarak oyunu bitirmeniz gerekiyor. Saha içinde istediğimiz tazelikte olamadık. Rakibi kontrataklara davet ettik. İkinci yarıda da bu durum devam etti. Attığımız paslar net ve keskin değildi. Günün sonunda maç 1-1 bitti. Bu saydıklarımdan sonra sonucu normal buluyorum." ifadelerini kullandı.

Grup aşamasının bittiğini ve bu sebeple de mutlu olduğunu vurgulayan Tedesco, "İyi rakiplere karşı oynadık. Şimdi listeyi değiştirme imkanımız var ve bu ihtiyacımız olan bir şey. Bazı maçlarda 6 numaramız, bazı maçlarda forvetimiz, bazı maçlarda beklerimiz yoktu. Şimdi listeyi yenileme fırsatımız var." açıklamasını yaptı.

Son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen'le ilgili de konuşan Tedesco, şunları söyledi:

"Viktoria Plzen'e karşı zaten oynadık. O maç kolay değildi ama biz özellikle tam kadro olduğumuz zaman herkesi yenebilecek güçteyiz. Kimseden saklanmamıza gerek yok, özelikle de evimizde oynuyorsak herkesi yenebiliriz. Nottingham Forest, Premier Lig takımı ve Premier Lig takımlarına karşı oynamak zordur. Onlarla üst üste iki maç yaptığınız zaman fazla efor sarf etmeniz gerekir. Ama kim çıkarsa çıksın önemli değil. Zaten 9. da bitirseniz, 24. de bitirseniz zorlu rakiplerle karşılaşıyorsunuz."

"Bu kadar top kaybı yapınca rakip de bir şeylerin kokusunu alıyor"

Devre arasında iki takım oyuncularının arasında gerginlik çıktığı iddiasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, yaşananları tam göremediğini, o sırada soyunma odasında olduğunu belirtti.

Analizcilerle pozisyonları izlediğini, daha sonra sesleri duyduğunu dile getiren Tedesco, "Sesler duyduktan sonra takımı içeri soktum. Önemli olan herkesin sakin olmasıydı ve bir sıkıntı olmadı. İkinci yarıda da sahada herhangi bir stres olmadı. Durumla ilgili çok fazla detay bilmiyorum." diye konuştu.

FCSB'nin oyun anlamında kendisini şaşırtmadığını, özellikle yaptıkları top kayıplarının oyunda etkili olduğunu vurgulayan Tedesco, "Kesici 6 numara Edson olduğunda farklıyız, olmadığında farklıyız. Skriniar oynadığında farklıyız, olmadığında farklıyız. Kesici 6 numara çok önemli. Edson ilk geldiğimde de sakattı. Kesici 6 olmayınca sıkıntı oluyor. İsmail farklı özelliklere sahip. İkisi de iyi oyuncular ama takım bu kadar top kaybı yapınca o pozisyonda oynayan oyuncu sıkıntı yaşıyor. Bu kadar top kaybı yapınca rakip de bir şeylerin kokusunu alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Tedesco, bir gazetecinin takımında Rumen bir oyuncu görmek isteyip istemediğini sorması üzerine de "Tabii ki mümkün olabilir çünkü Romanya'da iyi oyuncular var. Her teknik adam takımında iyi oyuncular ister. Ben de Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yla Romanya'ya karşı oynamıştım. Draguş bu isimlere bir örnek, Türkiye'de oynuyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

