Fenerbahçe Finalde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Finalde

Fenerbahçe Finalde
06.01.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedesco, Samsunspor'u 2-0 yenerek finale çıktıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Finalde olduğumuz için mutluyum. Bizim için ligin ikinci yarısı başlamadan çok güzel bir test olacak" dedi.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, finale çıktıkları için mutlu olduklarını aktararak, "Açıkçası finalde olduğumuz için mutluyum. Bu maç bizim için çok güzel bir test olacak. Ligin ikinci yarısı başlamadan önce güzel bir test olacak. Biz şuanda pozitif bir moddayız. 10 günlük bir iznimiz vardı ancak 10 günlük izinde bireysel planlar hazırladık. Bireysel antrenmanları kontrol ettik. Futbol güven üzerine kuruludur. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bizler için enerjimizi, kuvvetimizi korumak önemliydi" ifadelerini kullandı.

"Musaba çok iyi bir performans sergiledi"

Anthony Musaba transferinden mutlu olduğunu anlatan Tedesco, "Çok fazla iyi oyuncu var bu ligde ve bizim de çok iyi oyuncularımız var. Anthony Musaba'da çok iyi bir performans sergiledi. Ona sahip olduğumuz için mutluyum. Ligi tanıyan bir oyuncu ve iyi bir yaşta. O profilde oyuncumuz yoktu, hakkını vermem gerekiyor. 3 gün önce takıma geldi ve eski takımına karşı oynadı. Onun içinde bu karşılaşma duygu yüklü olmuştur" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Finalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:40:18. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.