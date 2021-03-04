Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından

04.03.2021 22:49

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, rakiplerinin (Galatasaray) mağlup olduğu bir haftada kazanamayarak puanları eşitleme fırsatını değerlendiremediklerini söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, rakiplerinin (Galatasaray) mağlup olduğu bir haftada kazanamayarak puanları eşitleme fırsatını değerlendiremediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Erol Bulut, "Oyunun hakimiyeti bizde olmasına rağmen ilk yarıda farklı, ikinci yarıda farklı bir oyun vardı. İlk yarıda yaptığımız basit bir pas hatasından gol yedik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda 3-5-2 sistemine döndüklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Daha önde basmayı tercih ettik. Yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremedik. Penaltı pozisyonu var. VAR'dan hakem nasıl izledi, bilmiyorum. Ancak ben maçtan sonra pozisyonu izledim. Net bir penaltı. Veysel Sarı, diziyle Pelkas'ın dizine vuruyor ve dengesini bozuyor. Penaltı olması gerekirdi. Penaltılarla ilgili fazla bir şey konuşmak istemiyorum ama birçok verilmeyen penaltımız var. Bunlar başka takımlara farklı şekilde değerlendiriliyor. Sonuçta 2 puan kaybettik. Kazanmamız gerekirdi, rakibimizin (Galatasaray) kaybettiği haftada kazansak, puanları eşitleyecektik. Kalan 13 maç var, sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz ve sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz."

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili Erol Bulut, "Mesut'un bileği döndü. Bağlarında zedelenme olduğunu duydum. Kırık falan yok. Pozisyonda faulü yapan Fredy'nin sarı kartı vardı. İkinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerekirdi, hakem pas geçti. Mesut, ilk yarıda elinden geleni yaptı. Gol pozisyonunu değerlendirse iyi olacaktı. Mesut gelmeden önce 10 ay maç oynamadı. Sadece antrenman yapıyordu. Onu oynatarak belli bir seviyeye getiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi duruma gelecektir." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda sergilediği başarılı performansı iç sahaya yansıtamaması ile ilgili bir soruya Bulut, "Evimizde, rakipler bize biraz farklı oynuyor. Bu maçta 6-3-1 sisteminde kapalı ve hızlı hücumlardan gol atmaya çalışan bir Antalyaspor vardı." cevabını verdi.

Erol Bulut, son olarak Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından

Galatasaray, Antalyaspor, Fenerbahçe, Erol Bulut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika


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