Fenerbahçe FSCB ile Berabere Kaldı
Fenerbahçe FSCB ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe FSCB ile Berabere Kaldı
30.01.2026 01:12
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, FCSB ile 1-1 berabere kalarak grup aşamasını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rumen ekibi FSCB ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kerem'in şutunda kaleci Tarnovanu topu çeldi.

71. dakikada sol kanattan Radunovic'in ortasında arka direkte Cisotti'nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

81. dakikada sağ kanattan Semedo'nun pasında ceza sahası içinde Kerem'in çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

89. dakikada sağ kanatta yapılan ortada ceza sahası sol çaprazdan Popescu'nun şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

Stat: National Arena

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic

FCSB: Tarnovanu, Pantea (Valentin Cretu dk. 70), Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu (George Popescu dk. 46), Olaru (Mihai Toma dk. 66), Politic (Cisotti dk. 46), Thiam

Yedekler: Razvan Udrea, Lukas Zima, Joyskim Dawa, David Kiki, Andrei Dancus

Teknik Direktör: Elias Charalambous

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek (Yiğit Efe Demir dk. 62), Fred, Nene (Asensio dk. 71) Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Oğuz Aydın dk. 71), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Cisotti (dk. 71) (FCSB), İsmail (dk. 18) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Cisotti (FCSB), İsmail, Ederson, Fred (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Fenerbahçe FSCB ile Berabere Kaldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe FSCB ile Berabere Kaldı - Son Dakika
