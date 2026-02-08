Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor

08.02.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 21. haftada Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak. 5 eksik oyuncusu var.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif yarın kadroda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

Kerem Aktürkoğlu kart sınırında

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaelispor deplasmanında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.

Kerem, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Kante'nin kadroda yer alması bekleniyor

Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin yarınki maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir
ABD’den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi ABD'den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

09:26
Tether’den Türkiye’de tarihi operasyon 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
08:40
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
08:26
“Balıklarını bana sat“ dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü’nü karıştırdı
"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı
07:04
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor
Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
06:28
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor Masada oturan 2 kişiye bakın
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın
05:02
ABD’nin petrol ablukası Küba’yı zora soktu Oteller bir bir kapanıyor
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 10:19:47. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.