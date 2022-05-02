Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı

02.05.2022 18:24
Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı

Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek, Efeler Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek, Efeler Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3/4.'lük Etabı ikinci maçında Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde Arkas Spor'un konuğu olan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ilk maçta 3-0'la geçtiği rakibini serinin ikinci maçında ise 3-2 mağlup etti ve lig üçüncüsü oldu. Sarı-lacivertliler böylece önümüzdeki sezon CEV Cup'ta mücadele etmeye hak kazandı.

(İHA)

Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı
Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı
Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı

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Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3 Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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