Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Şampiyonluk Peşinde
Spor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Şampiyonluk Peşinde

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Şampiyonluk Peşinde
05.02.2026 14:48
Sevgi Uzun, Fenerbahçe'nin Avrupa'da şampiyonluk hedeflediğini ve geçen yılı telafi etmek istediklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin milli basketbolcusu Sevgi Uzun, Avrupa kupalarında bu sezon şampiyonluk hedefiyle oynadıklarını ve geçen seneyi telafi etmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin milli basketbolcusu Sevgi Uzun, katıldığı Brand&Sport Summit etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Fenerbahçe'nin bu sezonki Avrupa serüvenini değerlendiren Uzun, "Avrupa serüvenimiz çok iyi gidiyor. Bir mağlubiyetle bitirdik. Ama iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şu an en kritik noktadayız. Play-in'ler oynayacağız. Bizim için ondan sonra da Final Four ve şampiyonluk maçı inşallah. Güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Tabii ki hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Umarım geçen seneyi telafi edip, bu sene Avrupa'yı şampiyonlukla bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"WNBA'in bir parçası olabilmek inanılmaz bir şey"

WNBA kariyerine ilişkin de açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki basketbolcu, "Çok farklı bir kültür ve çok farklı bir basketbol seviyesi var. Ben oraya hedeflerimi gerçekleştirmek, kendimi geliştirmek için gittim. Oranın bir parçası olabilmek gerçekten inanılmaz bir şey. Çok da keyif aldım. Çok zor dönemler de geçirdik. O yüzden hem kariyerime hem de basketbolu görüş açıma çok şey kattı, kendimi de çok geliştirdim. Umarım eğlenceli bir şekilde devam eder. Çok sakatlıklar yaşadığım bir dönem oldu. O yüzden biraz şanssızdı da ama ben yine de çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.

"2 Türk oyuncu kuralı bizi milli takımda da pozitif anlamda etkiledi"

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki iki Türk oyuncu kuralının milli takımı olumlu etkilediğini söyleyen Sevgi Uzun, "Bence federasyonumuzun karar verdiği iki Türk oyuncunun sahada olması bizim için çok önemli bir kuraldı. Bizi milli takımda da pozitif anlamda etkiledi. Çünkü çok fazla Türk oyuncu, yabancı oyuncuların yanında farklı sorumluluklar almaya başladı. Bence bu gözle görülebilir şekilde ortada. O yüzden bunun ekmeğini yiyip inşallah önce martta Dünya Şampiyonası elemelerinde sonra nasip olursa Dünya Şampiyonası'nda çok güzel mücadele ortaya koyup doğru bir karar verildiğini, bize emek verilebileceğini ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Bence çok pozitif gerçekten" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Şampiyonluk Peşinde
