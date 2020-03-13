Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyasor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyasor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Futbolcular takım otobüsüne geçerken taraftarlar ve gazetecilerin yaklaşmasına izin verilmedi.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:34 Kaynak: AA
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