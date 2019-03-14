Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kampa Girdi

Fenerbahçe Kampa Girdi

40 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:41 Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Sivasspor, Fenerbahçe, Güncel
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