Fenerbahçe Kampa Girdi
40 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:41 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
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