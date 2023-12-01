Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland\'a 6-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaştı.
21'de kullanılan köşe vuruşunda ön direkte aşırtılan topu Lucas Hey kale önünde tek vuruşla ağlara yolladı.
Yediği golün şokunu atlatamayan sarı-lacivertliler, 25'de Daniel Svensson'un attığı golle 2-0 geriye düştü.
43'de ceza sahasına gönderilen topta savunmadan seken topu Szymanski topuk pasıyla Batshuayi'ye çıkardı. Batshuayi'nin ayak içiyle şutu köşeden ağlara gitti. Durum 2-1 oldu.
44'de Kent'in sol kanattan ortasında Szymanski kale önünde kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Hakem, golü Szymanski'nin elle attığı gerekçesiyle iptal etti.
53'de Nordsjaelland'da ikinci yarıda oyuna giren Benjamin Nygren savunma arkasına hızlı koşuda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Benjamin Nygren'in vuruşu Livakovic'in üstünden ağlara gitti.
57'de Batshuayi 3-2 yaptı. Fenerbahçe'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
66'da Nordsjaelland yine çok hızlı çıktı. Savunmayı eksik yakalayan Andreas Schjelderup sağ kanattan getirip kaleye vurdu. Livakovic'ten dönen topu Christian Rasmussen boş kaleye tamamladı.
75'de orta alandan ceza sahasına hızlı giren Benjamin Nygren skoru 5-1 yaptı.
84'de son çizgiden içeriye sert çevrilen topta Nygren kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.
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