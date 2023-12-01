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Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu - Son Dakika

Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımına ağır bir yenilgi aldı. Maçı 6-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkma şansını İstanbul'a bıraktı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland\'a 6-1 mağlup oldu
01.12.2023 - 00:50,  Güncelleme: 00:54
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaştı.

LUCAS HEY PERDEYİ AÇTI

21'de kullanılan köşe vuruşunda ön direkte aşırtılan topu Lucas Hey kale önünde tek vuruşla ağlara yolladı.

SVENSSON 2 YAPTI

Yediği golün şokunu atlatamayan sarı-lacivertliler, 25'de Daniel Svensson'un attığı golle 2-0 geriye düştü.

Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 yenildi

BATSHUAYI ATTI

43'de ceza sahasına gönderilen topta savunmadan seken topu Szymanski topuk pasıyla Batshuayi'ye çıkardı. Batshuayi'nin ayak içiyle şutu köşeden ağlara gitti. Durum 2-1 oldu.

SZYMANSKI ATTI AMA İPTAL

44'de Kent'in sol kanattan ortasında Szymanski kale önünde kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Hakem, golü Szymanski'nin elle attığı gerekçesiyle iptal etti.

Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 yenildi

NYGREN 3-1 YAPTI

53'de Nordsjaelland'da ikinci yarıda oyuna giren Benjamin Nygren savunma arkasına hızlı koşuda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Benjamin Nygren'in vuruşu Livakovic'in üstünden ağlara gitti.

BATSHUAYI ATTI AMA OFSAYT

57'de Batshuayi 3-2 yaptı. Fenerbahçe'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 yenildi

RASMUSSEN 4-1 YAPTI

66'da Nordsjaelland yine çok hızlı çıktı. Savunmayı eksik yakalayan Andreas Schjelderup sağ kanattan getirip kaleye vurdu. Livakovic'ten dönen topu Christian Rasmussen boş kaleye tamamladı.

YİNE NYGREN

75'de orta alandan ceza sahasına hızlı giren Benjamin Nygren skoru 5-1 yaptı.

NYGREN FİŞİ ÇEKTİ

84'de son çizgiden içeriye sert çevrilen topta Nygren kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 yenildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konferans Ligi beşinci hafta maçında Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu - Son Dakika
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