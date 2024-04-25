Fenerbahçe Kongre Üyesi Tahsin Çimen: TFF ve MHK'nın eksiklikleri soru işaretleri bıraktı

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Fenerbahçe Kongre Üyesi ve iş insanı Tahsin Çimen, Sivas deplasmanındaki puan kaybıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Ligin başından beri hiçbir standardın olmadığını vurgulayan Çimen, "TFF ve MHK bu konuda herhangi bir düzenleme yapmayarak tüm paydaşların akıllarında soru işaretleri bırakmıştır" dedi. Çimen ayrıca "Fenerbahçe ligin kendisidir" diyerek takımın bu süreçten çıkacağını söyledi.

Fenerbahçe'de Olimpiakos maçından sonra tüm gözler ligdeki Sivasspor maçına çevrilmişti. Ligin bitimine 5 maç kala zorlu Sivas deplasmanından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, avantajı rakibi Galatasaray'ın eline bıraktı.

"TEKNİK HEYET YETERSİZ KALDI"

Bu durum Fenerbahçeli taraftarların bir bölümünde tedirginliğe yol açarken, Fenerbahçe Kongre Üyesi ve iş insanı Tahsin Çimen de bu konuya dikkat çekti. Olimpiakos maçı ve Sivasspor maçının sonuçlarından taraftarların olumsuz etkilendiğini aktaran Çimen, bu iki maçta da teknik heyetin yetersiz kaldığını vurguladı.

"ALİ KOÇ KULÜBÜN BAŞARISI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Çimen, Kulüp Başkanı Ali Koç'un bu zorlu süreçte taraftar ve üyelerin desteğiyle, kulübün geleceği hakkındaki her adımı titizlikle alacağından emin olduğunu belirtti. Genel Kurulda şu ana kadar başkan adayı olduğunu açıklayan isimlerin bu görevi yerine getiremeyeceğini aktaran Çimen, "Sayın Ali Koç kulübün başarısı için elinden geleni yapıyor. Futbolda farklı etmenler nedeniyle başarı gelmese de diğer branşların çoğunda Fenerbahçe şampiyon oldu. Kulüplerin en büyük lokomotifi futbol olduğu için bu başarılar ikinci planda kalıyor fakat buna da dikkat çekmek lazım. Futbolda bazen her şeyi yaparsın ama sonuç alamazsın, çünkü ülkemizde maçlar sadece sahalarda oynanmıyor" dedi.

"TFF BİR GÜN DAHİ BEKLEMEDEN SEÇİME GİTMELİ"

Süper Lig finalinde yaşanan tatsız olayların, sahada hakeme saldırılmasının ve bunlar gibi örneklerin Türk futbolunun, süper ligin imajını etkilediğini söyleyen Çimen, "Ligin başından beri hakem kararlarının bir standardı yok. TFF ve MHK bu konuda eksik kalarak herkesin aklında soru işareti bıraktı. TFF bir gün dahi beklemeden seçime gitmeli ve Türk futbolunda sükunet sağlanmalı" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın benzer sıkıntılı süreçlerden geçtiğini herkesin bildiğini hatırlatan Çimen, bu süreçte onun liderliğinde fikir alışverişi yapılması gerektiğini savundu. Çimen, Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe için büyük bir şans olarak gördüğünü belirterek, kulübün, Aziz Bey'den her türlü konuda faydalanması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Çimen hafta sonu yapılacak olan yüksek divan kurulu başkanlık seçiminin camia için çok önemli olduğunu belirterek, bu görevi üstlenecek olan kurul üyelerine başarılar diledi.