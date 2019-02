Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Önümüzdeki sezon Ersun hocayla Fenerbahçe bu ligin en önemli şampiyonluk adayı olacaktır.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Önümüzdeki sezon Ersun hocayla Fenerbahçe bu ligin en önemli şampiyonluk adayı olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu olağan toplantısında konuşan Ali Koç, borç rakamlarının açıklanmasıyla ilgili gelen eleştirilere değinerek, "Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Fenerbahçe'mizi hak ettiği yarınlara taşımak için, sizlere umutlu bir gelecek vermek için bu göreve talip olduk. Bu uzun bir yol. Bu yolda en büyük destekçimiz sizlersiniz. Sizlerle kulübümüzde olup biteni en şeffaf halde paylaşmak bizim en önemli sorumluluklarımızdandır. Bizim hedefimiz şeffaf, hesap veren bir yönetim anlayışı ve sorgulayabilen bir üye anlayışı." ifadelerini kullandı.



Futbol takımının ilk yarıda aldığı sonuçların kötü olduğunu aktaran Koç, "Olumsuz sonuçlar Fenerbahçe'ye hiç ama hiç yakışmamaktadır. Kabul edilemeyecek bir durum. Kim ne derse desin otoritelerin söylediklerinin aksine söylendiği kadar kötü bir takımımız yok. İlk 17-18 haftada yaşadıklarımız olağan dışı durumlardır. Bu olağan dışı durumdan da inanıyorum ki takımımız hızla kenetlenerek, öz güven sağlayarak buradan rakiplerine psikolojik üstünlük sağlayarak çıkacaktır. Bu takım iyi takımdır ve ikinci yarıda bunu görceksiniz." diye konuştu.



Teknik direktör Ersun Yanal'la çok iyi bir devre arası kampı geçirdiklerini anlatan Ali Koç, şöyle devam etti:



"Ocak ayında transfer zordur. Hocamızın talepleri doğrultusunda 5 kilit transfer yaptık. Bir noktaya takviye yapmadık. Santrfora yapamadık. İnşallah önümüzdeki transfer penceresinde burayı da kuvvetlendireceğiz. Bizim bir transfer politikamız var. Yazın da bu politikayı yaptık ama istediğimiz verimi alamadık. İlerleyen dönemde alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki kulübün mali durumunu da göz önünde bulundurmalıyız. Belirli bir yaş aralığında bulunan, uygun maliyetli ama yüksek potansiyelli, uzun vadede kulübümüze ekonomik açıdan getirisi olacak futbolcuları kadromuza kattık. Önümüzdeki dönem gelmesi beklenen yabancı futbolcu sınırlamasını da göz önünde bulundurarak Türk oyunculara ağırlık verdik. UEFA listesine 3 kişi ekleyebildik. Zor bir seçimdi. Bir tercih yapmak zorundaydık ve dün gece yaptık."



Süper Lig'de üst üste alınan iki galibiyetin önemine vurgu yapan Koç, "Bu iki galibiyet psikolojik bir eşik oldu. Kayserispor maçıyla yükseliş devam edecek. Konyaspor, sonra Beşiktaş maçlarımızda da hedefimiz galibiyet ve bu 3 maçta 9 puan almak istiyoruz. Önümüzdeki sezon Ersun hocayla Fenerbahçe bu ligin en önemli şampiyonluk adayı olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Yaz transfer döneminde yapılacak birkaç takviyeyle, 2-3, 4-5 olur, Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük favorisidir." değerlendirmesinde bulundu.



"Bizi asla vazgeçiremezler"



Kulüp başkanı Ali Koç, camianın mali açıdan en kötü döneminde ellerini taşın altında koyduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kim ne plan yaparsa yapsın, hangi medya mecralarını ya da mensuplarını iletişim yapmak adına kullanırsa kullansın camia arkamızda olduğu sürece biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Bizi asla vazgeçiremezler. Ben şahsen büyük konuşmayı seven biri değilim ama boşuna enerjilerini harcamamaları için bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bütün Fenerbahçeliler emin olsunlar ki siz bize destek olduğunuz müddetçe itibarsızlaştırma çalışmaları bizi güçlendirir, kamçılar, motive eder. İçiniz rahat olsun, bizim yolumuz çok uzun. Biz buraya 3-5 gün için gelmedik. Fenerbahçe'yi hak ettiği yarınlara taşımak için her türlü cefayı göze alarak bu işe soyunduk. Samimi eleştiriye de açığız. Arkasında art niyet olmadığı müddetçe eleştirinin her türlüsüne açığız. Bunlardan ders çıkarmaya özen gösteren tarzda insanlarız. Bu anlayışta olduğumuzun en güzel kanıtı FBTV'dir. Biz orada hiçbir programa müdahale etmiyoruz. FBTV tarihinde hiçbir yönetim bu kadar eleştiri almamıştır. Biz buna karışmıyoruz. Biz eleştiriye açık bir yönetimiz."



Göreve geldikleri sürenin henüz 7 ay olduğunu hatırlatan Ali Koç, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe Futbol Takımı'nın iyi olmadığını biz herkesten önce söylüyoruz. Bizzat ben söylüyor, 'Sorumluluk benimdir.' diyorum. Yedi ayda ortalığı yangın yerine çeviren, linç kampanyaları başlatan, Fenerbahçe'ye kötü gününde bir zarar daha verip sonra kendi açısından kara çevirmeye çalışan herkesin sonuna kadar memnuniyetle karşısında duracak iradedeyiz. Burası Fenerbahçe Kulübü, burası kimsenin kişisel planlarına kurban edilmemeli. Artık bu kişilere eskisi kadar iyi niyetle davranmayacağız. Bizi tanıyacak, alışacaklar."



"Hakem konuşmak tarzımız değil ama mecbur kaldık"



Fenerbahçe'nin son maçlarda ciddi hakem hatalarına maruz kaldığını savunan başkan Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hakem konuşmak tarzımız değil ama mecbur kaldık. Maç sonucuna direkt etki eden hakem kararlarına maruz kalınca gündeme getirmek zorunda kaldık. Önce Bursaspor maçı, sonra Evkur Yeni Malatyaspor maçında verilip verilmeyen kararların ardından maçı kazanmış olmamıza rağmen açık yüreklilikle, kimseye hakaret etmeden, hatalı olduğunu düşündüğümüz kararlara dikkati çekmeye çalıştık. Biz kesinlikle ayrıcalık veya imtiyaz istemiyoruz. Hakemlere bizim maçlarımızda verdikleri karardan dolayı düdük astırmak gibi bir durumumuz olamaz. Fenerbahçe şu anda ligde kendisine yakışan yerde olmayabilir ancak Fenerbahçe'nin haklarını göz göre göre kimseye yedirmeme sorumluluğu da bizimdir. Son 3 maçta yaşadıklarımız ileriye dönük olarak bizi endişelendirmektedir. Bilhassa sarı kart ceza sınırında olan oyuncularımız aldığı kartlar... İnşallah ben paranoya yapıyorumdur, yanılıyorumdur. İnşallah bir daha bu konuya değinmek zorunda kalmayız."



"Mali anlamda desteğe en çok ihtiyaç olan dönemden geçiyoruz"



Ali Koç, mali açıdan da değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçe Kulübü olarak mali anlamda desteğe en çok ihtiyaç olan dönemden geçiyoruz. Biz fedakarlık yapacağız ama bununla dönülmez. Bu bir davadır, kurtuluş savaşıdır. Hepimiz imkanlar yettiğince elimizi taşın altına koymak durumundayız. Hem mali bağımsızlık açısından hem de finansal fair-play (FFP) açısından ciddi fon oluşturmak durumundayız. Omuz omuza verip, Fenerbahçe için kaynak oluşturmak için fedakarlık yapmalıyız. Ancak bu şekilde mali özgürlüğümüz konusunda ilerleme sağlayabiliriz."



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliğinin Ziraat Bankası önderliğindeki projesini de değerlendiren Koç, "Bunu son derece önemli buluyoruz. İnanıyorum ki kulüpler, TFF ve bankalar bu konuyu tekrar değerlendirip kulüplerimize nefes aldıracaktır. Kampanyamızı yapmak zorundayız, bunu desteklemeliyiz. Bu konuda birkaç üyemiz bize geldi, 'Aidatları artıralım.' dedi. Kulübümüzün gelirlerini her anlamda artırmak zorundayız. Kendi mali konularımıza sahip çıkmadığımız kadar kulübümüze çıkıyoruz. 120 milyon avroya yakın bir kaynak oluşturduk. Mart ayına yaklaştık ve bizim likit durumumuz tekrar arayışa girmek durumunda olduğumuzu gösteriyor. O noktaya geldik. Detaylar yakında açıklanacaktır. Camiamıza sahip çıkmanızı önemle rica ediyorum." diye konuştu.



UEFA toplantısı hakkında



Ali Koç, hafta içinde UEFA yetkilileriyle yaptığı toplantı hakkında da bilgiler vererek, şunları aktardı:



"UEFA'ya gittik. İlk defa komitenin önünde sunum yapmak üzere ben katıldım. Bizden önce TFF, sonra ise Trabzonspor sunum yaptı. Bana göre toplantı iyi geçti. Ben ilk defa katıldığım için diğer toplantıların nasıl olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu bir bilgi paylaşma toplantısıydı. FFP konusunda, bizim bugünden mayısın sonuna kadar 60 milyon avro kar yapmamız lazım ki yaptığımız anlaşmaya riayet edelim. Bu da tabii mümkün değil. Bundan çıkmanın yöntemleri var, bunları anlattık. Bunlardan biri sermaye artırımını gelir olarak kabul ettirmeye çalıştık. Durum onların alıştığı bir durum değil. Çünkü biz dernek yapısındayız. Dolayısıyla sermaye artırımı kulüp sahiplerinin yaptığı artırım gibi değil. Fon oluşturma kampanyasını sadece finansal ihtiyaçları karşılama olarak görmemenizi, FFP'yi aşmak için bir yönetim olabileceğini de anlatmaya çalışıyorum."



Fenerbahçe için mücadele edeceklerinin altını çizen Koç, "Umut, korkudan güçlü, en önemli duygudur. Umut, insanoğlunun yakıtıdır. Biz Fenerbahçe için bu yolda her türlü riski, tehlikeyi göz önünde bulundurarak bu yola çıktık. Mücadeleler hayatta her zaman vardır, herkesin hayatında vardır. Mücadeleler hayatımızda gerek gördüğümüz şeylerdir. Onlar olmasa olabileceğimiz kadar güçlü olamazdık. Bu mücadeleden çıkarttığımız derslerle kendimizi daha da büyütüyoruz. Fenerbahçe için hayallerimiz var. Fenerbahçe'nin geleceğini her anlamda garanti altına almak istediğimiz bir hayalimiz var. Bu hayaller ve hedefler içinde ben ve arkadaşlarım doğru bildiğimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe'nin zor dönemlerinde bu durumdan nemalanmak isteyenlere de mesaj veren başkan Koç, "Karanlık fikirleriyle bizi korkutmak isteyenler kendileri korkmalıdır. Fener, karanlığı aydınlatmak için vardır. Karanlık, Fenerbahçe karşısında daima çaresizdir. Güzel ve mutlu yarınlara hep birlikte çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

