Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı
Forvet araryışlarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcüler Mario Mandzukic ve Diego Costa transferiyle ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderdikten sonra forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile İspanyol futbolcu Diego Costa'nın listede olmadığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Spor basını tarafından ortaya atılan Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz" ifadeleri yer aldı.
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