Fenerbahçe Medicana Derbiyi Kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 12-25, 23-25, 25-18 ve 22-25'lik skorlarla mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Medicana: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio
Setler: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22
Süre: 105 dakika (21, 32, 24, 28) - İSTANBUL
