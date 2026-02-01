Fenerbahçe Medicana Galatasaray'ı 3-0 Yendi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Carutasu, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sylla, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol)
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani (Gizem Örge, Cristina, Sude Hacımustafaoğlu, Kocas)
Setler: 19-25, 13-25, 23-25
Süre: 75 dakika (26, 20, 29)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Daikin ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
