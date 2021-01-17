Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

17.01.2021 20:27
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 19. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışırken, Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki kar yağışı nedeniyle antrenmanın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapıldığı bildirildi.

MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geçerek kampa girdi.

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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