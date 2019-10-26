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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

1 saat önce

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, kulübün mali yapısı hakkında bilgi verdi.

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Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, kulübün mali yapısı hakkında bilgi verdi.


Karaçam, "Fenerbahçe'de 612 milyon Euro olan borç, 568 milyon Euro'ya inmiş durumda." sözlerini kullandı.


"BAŞKANIMIZ NEDENİNİ AÇIKLAYACAK"


Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Karaçam, "Biz Fenerbahçe olarak, Bankalar Birliği'ne giremedik. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Başkanımız 'Camiaya Sesleniş' programında açıklayacak. Bankalar Birliği tarafından bize sunulan modelin ne kadarı yeni yapılanma, ne kadarı borç tasfiyesi biz bunlarla ilgili bir görüş oluşturmadık. Anlaşmaya göre, plana girdiğimiz takdirde, bunun kulübümüz için bir çözüm olması gerektiğini hedefliyoruz. Toplantılarımız devam ediyoruz. Bu şekilde inşallah onlarla olumlu bir noktaya geleceğiz ve yeniden yapılandırmaya çevireceğiz konuyu. Bunu sonuçlandırdığımız zaman camiamızın katkılarıyla bu büyük yükü yürütülebilir hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Burhan Karaçam, Fenerbahçe, Karaçam, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:54 
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