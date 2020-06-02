Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'dan harika asist - Son Dakika

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'dan harika asist

Fenerbahçe'nin gelecekteki yıldız adaylarından 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, idman maçında attığı ara pasla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'dan harika asist, System.String[]

Fenerbahçe'nin gelecekteki yıldız adaylarından 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, idman maçında attığı ara pasla sosyal medyada adından söz ettirdi.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe çift kale maç yaptı. Takımlar, Yeşil Takım & Turuncu Takım olarak ikiye ayrılırken Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'un attığı ara pas sosyal medyada çok konuşuldu.


Yeşil Takım: Jailson, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç


Turuncu Takım: Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Murat Sağlam, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh


2003 doğumlu Ömer Faruk Beyaz 2013 yılında Fenerbahçe alt yapısına girdi ve 10 numara pozisyonunda görev yapmaya başladı. 2018 yılında profesyonel yapılan ve sarı-Lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından A Takımla idmanlara başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:03 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'dan harika asist - Son Dakika Spor
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