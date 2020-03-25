Fenerbahçe'nin istediği Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin istediği Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin istediği Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar

6 saat önce

Beşiktaş'ta gündem Fenerbahçe'ye transeri konuşulan Gökhan Gönül'ün durumu... Fenerbahçe'de 2007-16 sezonları arasında görev yaptıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, 4 sezondur başarıyla giydiği Siyah-Beyazlı formayla alkış toplamıştı.

Fenerbahçe'nin istediği Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar, System.String[]

Beşiktaş'ta gündem Fenerbahçe'ye transeri konuşulan Gökhan Gönül'ün durumu... Fenerbahçe'de 2007-16 sezonları arasında görev yaptıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, 4 sezondur başarıyla giydiği Siyah-Beyazlı formayla alkış toplamıştı.


Kara Kartal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sağ bekin, kontratının uzatılmasını beklediği kaydedildi.


Fanatik'te yer alan habere göre; Tecrübeli oyuncudan memnun olan Beşiktaş Yönetimi'nin, başarılı ismin kontratını uzatmak için sezon sonunda görüşmelere başlayacağı ancak 1.7 milyon Euro'luk maaşında indirim isteyeceği belirtildi.


Gökhan Gönül'e Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı iddia edilmişti. İşte o haber;

Gökhan Gönül, Kara Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:11 

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