Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var

Fenerbahçe rakiplerinin kazandığı haftada Erzurumspor karşısında kritik bir maça çıktı. İlk 15 dakikada fırtınalar estiren Fenerbahçe 3 gol buldu. Sarı-lacivertlilerin penaltıdan bulduğu gol ise büyük tartışma yarattı.

METE KALKAVAN POZİSYONU İZLEDİ

Karşılaşmanın 2. dakikasında ceza alanında Valencia'nın yaptığı vuruş sonrasında Gökhan'dan dönen topun ardından elle oynama gerekçesiyle VAR'da inceleme yapıldı. VAR odasındaki yaklaşık 2 dakikalık incelemenin ardından ekrana giden Mete Kalkavan, Gökhan'ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Jose Sosa, ağları sarstı ve takımını öne geçirdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Penaltı kararının yanlış olduğunu savunan Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.