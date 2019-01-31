Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Rakibi Göztepe

Fenerbahçe'nin Rakibi Göztepe

2 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig'deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenmişti.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Hasan Ali Kaldırım ve Skrtel cezalı

Fenerbahçe'de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de yarın görev alamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Spor
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