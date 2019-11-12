Fenerbahçe'nin transferinden son anda vazgeçtiği Rıza Durmisi futbolu unuttu!

Fenerbahçe'nin Eylül ayının ortasında sakatlığı sebebiyle transferinden vazgeçtiği Rıza Durmisi, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemedi.



2019 yılında toplamda 90 günü sakat geçiren Arnavut asıllı Danimarkalı sol bek, Serie A ekibi Lazio'nun bu sezonki UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almıyor.



Lazio formasıyla şimdiye dek 19 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, henüz gol ya da asist sevinci yaşayamadı.



LAZIO'DA SİFTAH YAPAMADI



Rıza Durmisi, 2018 yılında 7.5 milyon avro karşılığında Real Betis'ten Lazio'ya transfer olmuştu.



Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 10 lig maçında forma giyen deneyimli sol bek, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.



İtalya Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde ise 7 müsabakada süre alan Durmisi, bu maçlarda da skor üretemedi.



Durmusi'nin Real Betis günlerini hatırlıyoruz...

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