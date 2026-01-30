Fenerbahçe Nottingham Forest ile Eşleşti - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Nottingham Forest ile Eşleşti

30.01.2026 15:36
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimini eski milli futbolcu İlhan Mansız yaptı. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi İngiliz ekibi Nottingham Forest oldu. Bu turda rakiplerini eleyen takımlar son 16 turunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma ile eşleşecek.

Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı elemesi durumunda son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile mücadele edecek.

Son 16 play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubat'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu finali, 20 Mayıs'ta İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

Fenerbahçe - Nottingham Forest

PAOK - Celta Vigo

Lille - Kızılyıldız

Panathinaikos - Viktoria Plzen

Celtic - Stuttgart

Ludogorets - Ferencvaros

GNK Dinamo - Genk

Brann - Bologna - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

