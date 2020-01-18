Fenerbahçe, Ömer Türker'i transfer etti

Sporcu fabrikası Buca Belediyespor'un 16 yaşındaki file bekçisi Ömer Türker, Fenerbahçe'ye transfer oldu.



İlk maçında kalesinde 5 gol görmesine karşın 1.5 yılda antrenörlerinin desteği ve azimli çalışmasıyla adeta başarı öyküsü yazan Türker'i tebrik eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, " Türkiye'ye Buca imzasını sporcularımızla, sanatçılarımızla, bilim insanlarımızla atacağız" dedi.



Bucalı gençlerin spor, sanat ve bilimle geleceklerine yön vermesine öncülük eden Buca Belediyesi, yeni yetenekleri Türkiye'ye kazandırmaya devam ediyor.



Belediye tarafından 1990 yılında kurulan ve genç yetenekleri gün yüzüne çıkaran Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün U16 Elit Lig'de şampiyon olan takımının 16 yaşındaki başarılı kalecisi Ömer Türker, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından transfer edildi.



14 yaşında Buca Belediyespor ile profesyonel kariyerine başlayan Bucalı kaleci Türker, 1.5 yıllık azimli çalışma ve antrenörlerinin desteğiyle adeta başarı öyküsü yazdı.



Takım Antrenörü Ahmet Kayan, Türker'in takımdaki en azimli oyunculardan birisi olduğunu ifade ederek, "Ömer'i takımımıza aldığımızda ilk maçında 5 gol yemişti. Kaleci antrenörümüz Alper Tokol ile birlikte genç kardeşimizdeki ışığı görerek üstüne eğildik. Kendisi takımın hiçbir antrenmanlarını kaçırmadan olağanüstü bir çalışma temposu yakaladı. Sonunda başarıyı yakaladı. Bucamızı ileride başarıyla temsil edeceğinden eminiz" dedi.



Buca Belediyesi'nin genç yetenekleri ülkeye kazandırmasından gurur duyduğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türker'i tebrik ederek, "Bucalı gençlerimizin uyuşturucuyla değil sporla, sanatla, bilimle anılması için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ömer kardeşimizin azmi ve isteği tüm kentimize örnek olacaktır. Kendisinin ileride milli takımımızda ve Avrupa'da da bizim göğsümüzü kabartacağına gönülden inanıyorum. Türkiye'ye Buca imzasını sadece futbolda değil, her alanda yetişen sporcularımızla, sanatçılarımızla, bilim insanlarımızla atacağız" diye konuştu.