Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Yenerek Rahat Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Yenerek Rahat Kazandı

08.02.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı 105-68 yenerek Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde galip geldi.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Önder Yılmaz, Sertan Kırklar, Haldun Çoban

BEŞİKTAŞ BOA: Fraser 17, Fasoula 16, Whitcomb 6, Pelin Bilgiç 5, Meltem Yıldızhan 7, Toure 6, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman 3, Özge Özışık, Gizem Sezer, İlayda Güner 6

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 11, McBride 8, Şerife Alperi Onar 24, Meesseman 13, Rupert 17, Williams 13, Olcay Çakır Turgut 10, Milic 6, Tuana Ayşegül Vural 3, Meltem Avcı, Ece Erginay

1'İNCİ PERİYOT: 19-28

DEVRE: 37-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-78

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta maçında Beşiktaş BOA'ya konuk olduğu maçtan 105-68 galip ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 3 dakikası 7-4 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra rakibine karşı üstünlüğünü hissettirmeye başlayan Sarı-lacivertliler ilk periyodu 28-19 önde tamamladı.

2'nci periyodun ilk dakikası içerisindeki isabetli dış şutlarla farkı çift hanelere taşıyan Fenerbahçe Opet soyunma odasına 15 sayı farkla gitti: 37-52.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, ev sahibi Beşiktaş BOA'nın farkı kapatma çabalarına izin vermedi ve maçın skorer isimlerinden Alperi'nin son saniye basketiyle 3'üncü periyodu da 26 sayı farkla önde tamamladı: 78-52.

Son periyoda da etkili başlayan ve maçın son 5 dakikasına 33 sayılık farkla önde giren Fenerbahçe Opet maçtan da 105-68 galip ayrıldı.

Alperi Onar 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Halkbank, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Yenerek Rahat Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Canlı yayında dehşet Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 20:03:35. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Yenerek Rahat Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.