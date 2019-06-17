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Fenerbahçe Opet'te 4 transfer

1 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu transfer etti.

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncular Naz Aydemir Akyol ve Aylin Sarıoğlu ile ABD'li Kelsey Robinson ve Sırp Brankica Mihajlovic'in transfer edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:57 Kaynak: AA
voleybol, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe
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