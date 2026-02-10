Fenerbahçe Orion ile Deplasmanda Karşılaşacak

Fenerbahçe Medicana, Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Orion Stars ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
SaZa Topsporthal'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 19 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
Organizasyonun 8'li final turunda Slovenya temsilcisi OK Alpacem Kanal'ı 3-1 ve 3-0'lık setlerle mağlup eden sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselmişti.
