Fenerbahçe Öznur Kablo 89-55 Bellona Kayseri Basketbol - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo 89-55 Bellona Kayseri Basketbol - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo 89-55 Bellona Kayseri Basketbol

6 saat önce

Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, ligde 10. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Öznur Kablo 89-55 Bellona Kayseri Basketbol, System.String[]

Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, ligde 10. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Bellona Kayseri Basketbol ise 4. mağlubiyetini yaşadı.


Salon: Metro Enerji


Hakemler: Uğur Özen, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver Özemre


Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 7, Olcay Çakır Turgut 6, Iagupova 19, Zandalasini 12, Stokes 24, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez 15, Lebrato 3


Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 18, Ayşegül Aladağ 10, Kübra İmren Siyahdemir, Wauters, Burke 18, Bedriye Şevval Karlıtekin, Beril Albayrak 4, Gülse Uğur 5, Fatma Dikmen


1. Periyot: 20-22


Devre: 41-30


3. Periyot: 58-43


Öznur Kablo, Fenerbahçe, Kayseri, Bellona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:08 
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