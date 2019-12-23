Fenerbahçe Öznur Kablo 89-55 Bellona Kayseri Basketbol

Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, ligde 10. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Bellona Kayseri Basketbol ise 4. mağlubiyetini yaşadı.



Salon: Metro Enerji



Hakemler: Uğur Özen, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver Özemre



Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 7, Olcay Çakır Turgut 6, Iagupova 19, Zandalasini 12, Stokes 24, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez 15, Lebrato 3



Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 18, Ayşegül Aladağ 10, Kübra İmren Siyahdemir, Wauters, Burke 18, Bedriye Şevval Karlıtekin, Beril Albayrak 4, Gülse Uğur 5, Fatma Dikmen



1. Periyot: 20-22



Devre: 41-30



3. Periyot: 58-43



