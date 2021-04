Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Lapena: Favori Ekaterinburg

"Son iki hafta bizim için çok zorlu geçti"

"Baskı bizim değil, Ekaterınburg'un üzerinde"

Jasmine Thomas: Çok iyi bir maç planımız var

"Fenerbahçe başarılı olmak için bize her şeyi sağladı"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, yarın oynanacak olan Kadınlar Euroleague yarı final maçında rakipleri Ekaterinburg'un favori olduğunu, üzerlerinde bir baskı olmadığını söyledi.Kadınlar Euroleague yarı finalinde yarın saat 16: 00'da Volkswagen Arena'da Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u ağırlayacak Fenerbahçe Öznur Kablo'da başantrenör Victor Lapena ve basketbolcu Jasmine Thomas, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu."SON İKİ HAFTA BİZİM İÇİN ÇOK ZORLU GEÇTİ"Geçtiğimiz haftanın kendileri için takım içerisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle çok zorlu geçtiğini söyleyen Lapena, "Fenerbahçe, 4 yıl aranın ardından Final-Four'a geri döndü. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Oyuncularım çok iyi bir iş başardı. Biz, maça hazırız. İki hafta öncesi bizim için çok zordu. Jasmine Thomas, Kayla McBride, Alina Iagupova ve Laura Nicholls'ün koronavirüs testleri pozitifti. 1 hafta önce Jasmine Thomas. 6 gün önce Kayla McBride, 5 gün önce de Laura ve Alina iyileşti. Son 3 gün, benim için harikaydı çünkü bütün oyuncularım, koronavirüs süreci geçirmemiş gibi çalıştı. Onlara güveniyorum, iyi hazırlandık. Yarın favori olan takıma karşı oynamaya hazır durumdayız" diye konuştu."BASKI BİZİM DEĞİL, EKATERINBURG'UN ÜZERİNDE"Yarın oynanacak maç öncesinde rakipleri Ekaterinburg'un favori olduğunu vurgulayan Victor Lapena, "Fenerbahçe'de olmak her zaman bir baskı içeriyor. Fenerbahçe, Final-Four'da uzun süreler yer aldı ama şampiyonluğu kazanamadı. Koronavirüs sürecinden dolayı şu anda en iyi noktada olduğumuzu söyleyemem. Biz favori değiliz. Ekaterinburg, favori. Son iki yılın şampiyonu durumundalar. Büyük bir bütçeleri var. Biz nasıl bir baskı hissedebiliriz ki? Parkeye çıkıp oynadığımız oyundan zevk almaya çalışacağız. Çok iyi oyuncularım var, son iki sezonda çok iyi işler başardık. Bütün oyuncularıma güveniyorum ve onların da bana güvendiğini biliyorum. Bir koç olarak onlardan daha fazla ne isteyebilirim ki ? Baskı, bizim değil Ekaterinburg'un üzerinde" şeklinde konuştu.Öte yandan yarınki maç öncesinde Rus ekibini iyi analiz ettiklerini ve bir oyun planı oluşturduklarını söyleyen deneyimli başantrenör, "Ekaterinburg'a karşı oynamaya hazırız. Onlara dair her şeyi biliyoruz. Oyuncularım, Ekaterinburg oyuncularına karşı geçmişte fazlasıyla karşı karşıya geldi. Bir planımız var ama bunu açıklamayacağım tabii ki" ifadelerini kullandı.JASMINE THOMAS: ÇOK İYİ BİR MAÇ PLANIMIZ VARSarı-lacivertli ekibin ABD'li oyun kurucusu Jasmine Thomas, hazırlıklarının çok iyi geçtiğini söyleyerek, "Çok heyecanlıyız. Son Euroleague maçımızın ardından uzun bir süre geçti. Biz, bütün sezon boyunca Final-Four'da olmak için çalıştık. Çalışmalarımız gayet iyiydi. Çok iyi bir maç planımız var ve şu anda maça hazır durumdayız" diye konuştu."FENERBAHÇE BAŞARILI OLMAK İÇİN BİZE HER ŞEYİ SAĞLADI"Bu sezonki performansını da değerlendiren Thomas, "Bu sezon oynadığım basketboldan fazlasıyla keyif alıyorum. Fenerbahçe bize başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeyi sağladı. Bir oyuncu olarak bu her zaman minnettar olmanız gereken bir durum. Kendime güvenim var çünkü takım arkadaşlarımın da bana güvendiğini biliyorum. Burada oynamak gerçekten çok eğlenceli" şeklinde konuştu.ABD'li oyuncu, takım arkadaşı Alina Iagupova ile ilgili olarak sorulan bir soruya ise, "Iagupova gerçekten inanılmaz bir oyuncu. En önemlisi çok iyi bir takım arkadaşı. Oyuna çok fazla etki edebiliyor. Kendisi ve takım arkadaşları için oynuyor. Onunla gurur duyuyorum. Gerçekten kazandığı ödülleri hak ediyor" şeklinde cevap verdi.