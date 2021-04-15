Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Lapena: Favori Ekaterinburg - Son Dakika

Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Lapena: Favori Ekaterinburg

15.04.2021 15:59
Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Lapena: Favori Ekaterinburg, System.String[]

"Son iki hafta bizim için çok zorlu geçti""Baskı bizim değil, Ekaterınburg'un üzerinde"Jasmine Thomas: Çok iyi bir maç planımız var"Fenerbahçe başarılı olmak için bize her şeyi sağladı"Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, yarın oynanacak olan...

"Son iki hafta bizim için çok zorlu geçti"

"Baskı bizim değil, Ekaterınburg'un üzerinde"

Jasmine Thomas: Çok iyi bir maç planımız var

"Fenerbahçe başarılı olmak için bize her şeyi sağladı"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, yarın oynanacak olan Kadınlar Euroleague yarı final maçında rakipleri Ekaterinburg'un favori olduğunu, üzerlerinde bir baskı olmadığını söyledi.Kadınlar Euroleague yarı finalinde yarın saat 16: 00'da Volkswagen Arena'da Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u ağırlayacak Fenerbahçe Öznur Kablo'da başantrenör Victor Lapena ve basketbolcu Jasmine Thomas, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu."SON İKİ HAFTA BİZİM İÇİN ÇOK ZORLU GEÇTİ"Geçtiğimiz haftanın kendileri için takım içerisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle çok zorlu geçtiğini söyleyen Lapena, "Fenerbahçe, 4 yıl aranın ardından Final-Four'a geri döndü. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Oyuncularım çok iyi bir iş başardı. Biz, maça hazırız. İki hafta öncesi bizim için çok zordu. Jasmine Thomas, Kayla McBride, Alina Iagupova ve Laura Nicholls'ün koronavirüs testleri pozitifti. 1 hafta önce Jasmine Thomas. 6 gün önce Kayla McBride, 5 gün önce de Laura ve Alina iyileşti. Son 3 gün, benim için harikaydı çünkü bütün oyuncularım, koronavirüs süreci geçirmemiş gibi çalıştı. Onlara güveniyorum, iyi hazırlandık. Yarın favori olan takıma karşı oynamaya hazır durumdayız" diye konuştu."BASKI BİZİM DEĞİL, EKATERINBURG'UN ÜZERİNDE"Yarın oynanacak maç öncesinde rakipleri Ekaterinburg'un favori olduğunu vurgulayan Victor Lapena, "Fenerbahçe'de olmak her zaman bir baskı içeriyor. Fenerbahçe, Final-Four'da uzun süreler yer aldı ama şampiyonluğu kazanamadı. Koronavirüs sürecinden dolayı şu anda en iyi noktada olduğumuzu söyleyemem. Biz favori değiliz. Ekaterinburg, favori. Son iki yılın şampiyonu durumundalar. Büyük bir bütçeleri var. Biz nasıl bir baskı hissedebiliriz ki? Parkeye çıkıp oynadığımız oyundan zevk almaya çalışacağız. Çok iyi oyuncularım var, son iki sezonda çok iyi işler başardık. Bütün oyuncularıma güveniyorum ve onların da bana güvendiğini biliyorum. Bir koç olarak onlardan daha fazla ne isteyebilirim ki ? Baskı, bizim değil Ekaterinburg'un üzerinde" şeklinde konuştu.Öte yandan yarınki maç öncesinde Rus ekibini iyi analiz ettiklerini ve bir oyun planı oluşturduklarını söyleyen deneyimli başantrenör, "Ekaterinburg'a karşı oynamaya hazırız. Onlara dair her şeyi biliyoruz. Oyuncularım, Ekaterinburg oyuncularına karşı geçmişte fazlasıyla karşı karşıya geldi. Bir planımız var ama bunu açıklamayacağım tabii ki" ifadelerini kullandı.JASMINE THOMAS: ÇOK İYİ BİR MAÇ PLANIMIZ VARSarı-lacivertli ekibin ABD'li oyun kurucusu Jasmine Thomas, hazırlıklarının çok iyi geçtiğini söyleyerek, "Çok heyecanlıyız. Son Euroleague maçımızın ardından uzun bir süre geçti. Biz, bütün sezon boyunca Final-Four'da olmak için çalıştık. Çalışmalarımız gayet iyiydi. Çok iyi bir maç planımız var ve şu anda maça hazır durumdayız" diye konuştu."FENERBAHÇE BAŞARILI OLMAK İÇİN BİZE HER ŞEYİ SAĞLADI"Bu sezonki performansını da değerlendiren Thomas, "Bu sezon oynadığım basketboldan fazlasıyla keyif alıyorum. Fenerbahçe bize başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeyi sağladı. Bir oyuncu olarak bu her zaman minnettar olmanız gereken bir durum. Kendime güvenim var çünkü takım arkadaşlarımın da bana güvendiğini biliyorum. Burada oynamak gerçekten çok eğlenceli" şeklinde konuştu.ABD'li oyuncu, takım arkadaşı Alina Iagupova ile ilgili olarak sorulan bir soruya ise, "Iagupova gerçekten inanılmaz bir oyuncu. En önemlisi çok iyi bir takım arkadaşı. Oyuna çok fazla etki edebiliyor. Kendisi ve takım arkadaşları için oynuyor. Onunla gurur duyuyorum. Gerçekten kazandığı ödülleri hak ediyor" şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Lapena: Favori Ekaterinburg
Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Lapena: Favori Ekaterinburg

Koronavirüs, Euroleague, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Lapena: Favori Ekaterinburg - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Kuyumcuya Kuyumcuya "Hakkını helal et" deyip çaldığı bileziklerle kaçtı Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı

Son Dakika Haberleri
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
15:29 Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı
15:26 CHP'li vekil TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için itfaiye müdahale etti
15:18 Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu
14:52 Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
14:50 Neymar da eski Fenerbahçeli Max Kruse'ye özendi: Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum
Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor         
16:05
Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum         
15:55
Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti         
15:47
Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı         
15:36
İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı         
15:33
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti         
15:03
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markası Yargıcı'yı satın alıyor Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markası Yargıcı'yı satın alıyor         
11:35
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı         
09:50
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 16:12:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Lapena: Favori Ekaterinburg - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei