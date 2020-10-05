Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti - Son Dakika

Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti

Fenerbahçe, İtalya'nın Roma Kulübünden Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti, System.String[]

Fenerbahçe, İtalya'nın Roma Kulübünden Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 5,5 sezonda Roma forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise Serie A'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.

Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Perotti, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giydi.

Fenerbahçe, Futbolcu, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti - Son Dakika Spor

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