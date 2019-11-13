Fenerbahçe, salonda çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanının salonda gerçekleştiği belirtildi. Kuvvet çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcuların, günün ikinci antrenmanını akşam yapacağı aktarıldı.
Kosova Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere yapacağı karşılaşmaların aday kadrosunda sakatlığı nedeniyle çıkartılan Vedat Muric'in de tesislerde tedavisine başlandığı kaydedildi.