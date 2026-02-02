Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genç oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Dün özel uçakla İstanbul'a getirilen Sidiki Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Törende Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi de yer aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i Kiraladı - Son Dakika
