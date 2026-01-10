Fenerbahçe Süper Kupa\'yı Kazandı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi Kayseri'deki sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kutlandı.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Turkcell Süper Kupa finalinden 2-0 galip ayrılarak, kupanın sahibi oldu. Kayseri'de başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere kentin farklı bölgelerinde taraftarlar toplanarak, Süper Kupa'nın sevincini yaşadı. Araçlarla konvoy yapan sarı-lacivertli taraftarlar, toplandıkları bölgelerde sloganlarla ve marşlarla kazanılan kupanın keyfini çıkardı.

Taraftarların kutlama yaptığı bölgelerde de polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. - KAYSERİ