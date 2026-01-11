Fenerbahçe Süper Kupa\'yı Kazandı!

FENERBAHÇE'nin, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olması Kayseri'deki taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa finalinde 2-0'lık skorla Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı kazanması Kayseri'de taraftarı heyecanlandırdı. Müsabakayı televizyonlardan takip eden sarı-lacivertli taraftarlar maç sonrası sokaklara çıkıp araçlarla konvoy yaparak Süper Kupa'yı kutladı.