Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar 'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil , Malatya deplasmanında oynayamayacak.

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor 'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

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