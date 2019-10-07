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Fenerbahçe tarihinde ilk! Kadın basketbola sponsor...

1 saat önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sponsorluk anlaşması Fenerbahçe Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sponsorluk anlaşması Fenerbahçe Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.


Öznur Kablo ile yapılan anlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hedeflerinde daha büyük sponsorluklar olduğunu ifade ederek, "Sponsorun büyüğü küçüğü yok. Pek çok rakibimizin mecburen küçülmeye gittiği ortamda Aziz başkanın da ortaya koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olma durumunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Erkek ve Kadın voleybollarda sponsorları yaptık. Bazen taraftarlarımız bize kızıyorlar amatörleri bırakın futbola odaklanın diye. Bu bir anlayış ve duruş. Buralara yapılan yatırımları alıp futbola yatırma durumu yok Finansal Fair Play'den dolayı. Ne kadar harcayacağınız belli. Dolayısıyla öbür taraflarda ödün vermemek için uğraşıyoruz. Bugün basketbol için yaptık İnşallah futbol tarafında bir işbirliğimiz olacak" dedi.


"HİÇBİR KULÜP İÇİN 2019-2020 YILI KOLAY DEĞİL"


Ali Koç kendilerinin de tüm kulüplerin de zor bir süreçten geçtiğini belirterek; "Burhan bey, yönetici arkadaşlar bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor. Önümüzdeki günlerde milli maç arasında camiaya sesleniş yapmak istiyorum. Onun daha kararını vermedik. Birkaç konuya açıklık getirmenin zamanı geldi" şeklinde konuştu.


Öte yandan anlaşmanın 1 seneli olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirinin de 4 milyon TL olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Ülker, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:56 
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