Fenerbahçe Transferde Hız Kesmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Transferde Hız Kesmiyor

13.01.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, N'golo Kante ve Ademola Lookman ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

SÜPER Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 2026 yılına kupayla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor.

Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

KANTE'DE İMZA YAKIN

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'golo Kante transferinde sona yaklaştı. 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek bu transferi bitirmek için Dubai'de bulunuyor. Kante'nin Avrupa'ya geri dönmek istediği ve sarı-lacivertli takıma transferi için fedakarlığa hazır olduğu ifade edilirken, yapılacak olan son görüşmelerden sonra anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

LOOKMAN İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli ekip, İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Lookman için kulübü Atalanta'nın ise yaklaşık 45 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi var. Sarı-lacivertliler bu transferi daha uygun şartlara bitirmek için görüşmelerde bulunacak.

EN NESYRI'YE KATAR VE ARABİSTAN'DAN TALİPLER VAR

Golcü transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de öncelik Faslı futbolcu Youssef En Nesyri ile yolların ayrılması. 28 yaşındaki futbolcunun Katar ve Arabistan'dan talipleri var. En Nesyri'ye en ciddi talip konumundaki takım ise Katar ekibi Al Saad. Al Saad'ın Fenerbahçe'ye 25+5 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi.

SZYMANSKI, FRANSA YOLCUSU

Fenerbahçe'de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. 26 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibi Rennes oldukça ısrarlı. Szyamnski, 10-12 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olacak.

BECAO VE CENK TOSUN İÇİN KASIMPAŞA DEVREDE

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Rodrigo Becao ve Cenk Tosun için Süper Lig ekibi Kasımpaşa devrede. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Cenk Tosun ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Rodrigo Becao'ya da son teklifini ileten İstanbul ekibi, oyuncudan cevap bekliyor.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Transferde Hız Kesmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 23:01:36. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Transferde Hız Kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.