Fenerbahçe Transferde Hız Kesmiyor

SÜPER Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 2026 yılına kupayla başlayan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor.

Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

KANTE'DE İMZA YAKIN

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'golo Kante transferinde sona yaklaştı. 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek bu transferi bitirmek için Dubai'de bulunuyor. Kante'nin Avrupa'ya geri dönmek istediği ve sarı-lacivertli takıma transferi için fedakarlığa hazır olduğu ifade edilirken, yapılacak olan son görüşmelerden sonra anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

LOOKMAN İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli ekip, İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Lookman için kulübü Atalanta'nın ise yaklaşık 45 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi var. Sarı-lacivertliler bu transferi daha uygun şartlara bitirmek için görüşmelerde bulunacak.

EN NESYRI'YE KATAR VE ARABİSTAN'DAN TALİPLER VAR

Golcü transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de öncelik Faslı futbolcu Youssef En Nesyri ile yolların ayrılması. 28 yaşındaki futbolcunun Katar ve Arabistan'dan talipleri var. En Nesyri'ye en ciddi talip konumundaki takım ise Katar ekibi Al Saad. Al Saad'ın Fenerbahçe'ye 25+5 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi.

SZYMANSKI, FRANSA YOLCUSU

Fenerbahçe'de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. 26 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibi Rennes oldukça ısrarlı. Szyamnski, 10-12 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olacak.

BECAO VE CENK TOSUN İÇİN KASIMPAŞA DEVREDE

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Rodrigo Becao ve Cenk Tosun için Süper Lig ekibi Kasımpaşa devrede. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Cenk Tosun ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Rodrigo Becao'ya da son teklifini ileten İstanbul ekibi, oyuncudan cevap bekliyor.