Fenerbahçe Türkiye Kupası\'nı Kazandı

Denizli'de oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 86-66 skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4, Gabrielle Williams 5, Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert 2, Tuana Vural 13, Teaira Mccovan 14, Tilbe Şenyürek 15, Kayla McBride 21, Julie Allemand 22, Meltem Avcı Yılmaz 33
Başantrenör: Miguel Mendez
Galatasaray: Kamiah Smalls 0, Elizabeth Williams 1, Teja Oblak 3, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 7, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 11, Zeynep Şevval Gül 12, Elif Bayram 17, Awak Kuier 34
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 47- 35 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 63-55 (Fenerbahçe lehine) - DENİZLİ
