Fenerbahçe Üniversitesi dünyada ilk 500'ü hedefliyor

Fenerbahçe Üniversitesi, 'dijital neslin yenilikçi üniversitesi' misyonuyla 2019-2020 Akademik Yılı'nda 5 fakülte ve 12 bölümüyle ilk öğrencilerine kapılarını açacak. Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Fenerbahçe camiası ile Medicana Grup iş birliğiyle eğitime başlayacak olan üniversitenin Türkiye'de ilk 5, dünyada ise ilk 500'ü hedeflediğini belirtti. Rektör Büyükuslu, "Bu yıl 660 öğrenci kontenjanımız var ve bunun yaklaşık yüzde 70'ini burslu öğrenciler oluşturacak" dedi.

Fenerbahçe Kulübü ile Medicana Grup iş birliği kapsamında, Fenerbahçe Üniversitesi açılıyor. Fenerbahçe Üniversitesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde yani bu yıl öğrenci kabulüne başlayacak. Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, üniversitenin hedefleri ve öğrencilere sunacakları olanaklar hakkında önemli bilgiler verdi.

"DİPLOMAMIZ DÜNYANIN HER YERİNDE İŞE GİRSİN İSTEDİK"

Fenerbahçe Üniversitesi'nin 112 yıllık bir Fenerbahçe mirasının yeni bir projesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, "Bu üniversite, Fenerbahçe kültürünün devamı niteliğinde. Medicana Sağlık Grubu ile iş birliği yapınca inanılmaz güçlendi. Arkada yer alan iki önemli güç, Fenerbahçe Üniversitesi'ni diğerlerinden ayrıştırıyor. Fenerbahçe Üniversitesi güçlü eğitim kadrosuyla bir hazırlıktan geçerek bu yıl ilk defa eğitim-öğretime başlayacak. Biz 2016'dan bu yana bu yıla hazırlanıyoruz. Üniversite işi ciddi bir iş olduğundan, düşük profilli bir üniversite kurmak istemedik. Dünya standartlarında, yüksek kalitede, diploması dünyanın her yerinde işe girebilen bir üniversite olmak istedik" diye konuştu.

"SADECE TEORİ DEĞİL UYGULAMA DA OLACAK"

İlk hedeflerinin Türkiye'nin ilk 5 üniversitesi arasında yer almak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, "Hedefimiz, eğitim öğretime başlamakla birlikte Türkiye'nin ilk 5 üniversitesi arasına girmek. Dünyada ise hedefimiz ilk 500 üniversite arasında yer almak. Biz asla diploma üreten bir üniversite olmak istemiyoruz. Ar-Ge ve inovasyon yapan, yenilikçi ürünlerin önünü açan bir üniversite olacağız. Fenerbahçe üniversitesi dijital dönüşümün ihtiyaç duyduğu formatta geleceğin küresel lider ve yöneticilerini yetiştirecek. İletişim alanında Fenerbahçe TV'si, radyosu ve Türkiye'nin en güçlü sosyal medya ağıyla İletişim Fakültesi'ne destek olacak. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi'ni, 9 olimpik branşı olan Fenerbahçe Spor Kulübü spor altyapısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni ise Türkiye'nin en güçlü sağlık gruplarından biri olan Medicana Grup destekleyecek. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni Türkiye'nin en önemli Fenerbahçeli iş insanlarının networkü destekleyecek. Teorik bilgi veren bir üniversite değil, uygulanabilir bilginin üretildiği bir üniversite olacağız. Öğrencilerimiz buraya sadece bilgiye erişmek için değil, onu nasıl kullanacaklarını öğrenmek, analitik çözüm üretmek için gelecekler" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN RENKDAŞLARI DAVET EDİYORUZ"

Proje odaklı bir eğitim sistemi benimseyeceklerini anlatan Prof. Dr. Büyükuslu, "Ezberci sisteme sıkışmış öğrencilerin beynini açmayı hedefliyoruz" dedi. Prof. Dr. Büyükuslu, burs olanakları hakkında ise şunları paylaştı:

"2019-2010 Akademik Yılı'na yüksek bursluluk oranlarıyla başlıyoruz. 660 kontenjanımız var ve bunun yaklaşık yüzde 70'i burslu öğrencilerden oluşacak. Mütevelli Heyet Başkanımız ve üyeler büyük bir özveride bulundular. Çünkü yüksek bursluluk oranlarıyla başlamak Türkiye'nin en iyi beyinlerini aramak anlamına geliyor. Biz yetenekli beyinleri arıyoruz. İyi üniversite olmanın koşullarından biri de iyi öğrencileri bulundurmak. Biz o iyi öğrencilerin peşindeyiz. Sadece Fenerbahçelileri değil, bütün renkdaşlarımızı davet ediyorum. Fenerbahçeli olmak zorunda değiller. Bizim Fenerbahçeli olmayan öğretim üyelerimiz de mevcut. İkili anlaşmalarla ortak programlar çift diplomalar ve değişim programlarıyla öğrencilerimizi mutlaka uluslararası üniversitelerle yapılan iş birliği ile o kültürel entegrasyonu ve etkileşimi sağlayacağız. Çünkü, küresel dünyayı çözümleyebilmek onların en önemli özelliklerinden biri olacak."

"TERCİH YAPARKEN KARİYER PLANLARINIZI DÜŞÜNÜN"

Tercih dönemi adına öğrencilere tavsiyelerde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, "Türkiye'de birçok üniversite var. Öğrencilerin birçok üniversite eğitim görmesi mümkün. Ancak geleceklerini ve mezuniyet sonrası kariyer planlamalarını düşünsünler. Diploma artık her yerden alınabiliyor. Artık üniversiteye girmek ve üniversite mezunu olmak çok kolay. Ancak artık iş dünyası iyi diplomaya bakıyor. En iyi üniversiteden mezun musunuz, diploma notunuz iyi mi ve üniversiteniz küresel bir marka mı? Yani üniversiteniz sizi işe sokabiliyor mu? Bunlar çok önemli. Dünya standartlarında bir üniversite doğuyor. İstanbul Ataşehir'den Türk ve hatta dünya yükseköğretimine büyük katkı sunacak, dijital dönüşümü, 'Endüstri 4.0' ve 'Toplum 5.0'ı yönetecek; geleceğin profesyonellerinin, yöneticilerinin ve girişimcilerinin çıkacağı bir üniversite doğuyor" dedi.

TANITIM VE TERCİH GÜNLERİ ATAŞEHİR KAMPÜSÜ'NDE BAŞLIYOR

Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Kampüsü'nde, 19 – 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tanıtım ve Tercih Günlerinde, üniversitenin fakülte ve bölümleri hakkında detaylı bilgiler üniversitenin akademisyenleri tarafından öğrenci ve veliler ile paylaşılacak.

Adaylara tercih danışmanlığı hizmetinin de sunulacağı Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliği hafta içi ve hafta sonu her gün 9.30 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Fenerbahçe Üniversitesi ve Tanıtım ve Tercih Günleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye fbu.edu.tr adresindeki web sitesinden ulaşılabilir.

- İstanbul