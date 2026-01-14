Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı

14.01.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, ilk galibiyetini elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, ilk galibiyetini elde etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, buna karşın ilk yarıda golü bulamadı.

İlk 45 dakikada Talisca'yla net pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertli takımın 7. dakikada bir topu da direkten döndü.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, önce 53. dakikada Talisca'yla, ardından 61. dakikada Nene'yle yine direğe takıldı.

Fenerbahçe aradığı golü 82. dakikada buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Anderson Talisca, rakibinden sıyrılıp sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçirdi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Musaba sakatlandı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

Maçın 18. dakikasında kendisini yere bırakan Musaba, yapılan tedavinin ardından oyuna döndü. Sarı-lacivertli futbolcu, 23. dakikada kendisini bir kez daha yere bırakarak değişiklik talep etti.

Fenerbahçe teknik ekibi, 23. dakikada Musaba'yı kenara alırken, oyuna ise Mert Müldür'ü dahil etti.

Talisca 15. golünü attı

Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında 82. dakikada takımının golünü atan Anderson Talisca, bu sezon 15. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon tüm kulvarlarda 27. resmi maçına çıkan Talisca, Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol atmıştı.

Brezilyalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği ilk maçta fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 01:14:44. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.