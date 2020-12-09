Fenerbahçeli Cisse ve Thiam'dan ırkçı söyleme maruz kalan Webo'ya destek
09.12.2020 14:55
Fenerbahçeli futbolcular Papiss Cisse ve Mame Thiam, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) maçında ırkçı söyleme maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi.
Fenerbahçeli futbolcular Papiss Cisse ve Mame Thiam, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) maçında ırkçı söyleme maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi.
Cisse, yayınladığı video mesajında, "Dün Webo'ya yapılanlardan ötürü üzgünüz. Biz ırkçıların tarafında değiliz." ifadelerini kullandı.
Thiam da yaşananlara tepki göstererek, "Hepimiz ırkçılığa karşıyız, Webo'yu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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