Fenomen Marulkafa'dan itiraf! "Saçlarımı kesersem film biter"

Kamerayı çok sevdiğini söyleyen Marulkafa, "Bir problemim, bir sıkıntım, bir derdim olduğunda çekerim kameraya ve kendimi izlerim. Yakışıklıyım ya da mükemmel bir adamım şeklinde değil; kendimi çok seviyorum. Keza saçlarımı da öyle. Kesilirse ne olur bilmiyorum. Kameralara, aynalara küserim herhalde..." dedi.

Saçlarını kesemiyorsun değil mi?

Saçlarımı kesersem film biter. Bir de kulaklarım kepçe; küçükken lakabım kepçeydi. Saçım uzadı sonra Rabbim verdi bir yerden.

Bir kuaförden saçını kesmek için çok yüksek teklif gelse kabul eder misin?

Herkesin, her şeyin bir fiyatı vardır. Bunu hiç düşünmedim. Ben kamerayı çok seviyorum. Bir problemim, bir sıkıntım, bir derdim olduğunda çekerim kameraya ve kendimi izlerim. Yakışıklıyım ya da mükemmel bir adamım şeklinde değil; kendimi çok seviyorum. Keza saçlarımı da öyle. Kesilirse ne olur bilmiyorum. Kameralara, aynalara küserim herhalde.

Seninle ilgilenen kişilerin saçından dolayı seninle ilgilenmesinde kompleks yaptığın oluyor mu?

Tek güzel yerim saçım mı diye bir düşünürüm.

Seninle ilgilenip saçına iltifat etmeyen oluyor mu?

Ben 27 yaşındayım. Lise 2'de saçımı uzatmaya başladım. Bir iş yerinde çalıştığım zaman yazın berbere gidemediğim için saçımı uzattım. Mecburi bir şekilde saçımı uzatıp kıvırcık olduğumu öğrenmiştim. Normalde dipleri düz. Sürekli saçımın iltifat alması rahatsız ediyor artık. Çünkü ben güzel gülen, konuşmasını üslubunu bilen biriyim.

Marulkafa'nın hikayesi nereye gidecek?

Marulkafa artık ailesinin sırtından bir inse şeklinde konuşuluyor. Röportajlardan ziyade gerçekten saçlarımı bir dönem kestirmeyi düşünüyorum.

Nereye evrilmek, ne yapmak istiyorsun? Şu an yaptığın işte yakaladığın başarı seni tatmin edecek mi yoksa başka bir alana girecek misin? Oyunculuk ya da şarkıcılık gibi farklı bir alanda da seni görecek miyiz?

Ailemle video çekiyorum, arkadaşlarıma şaka yapıyorum. Marulkafa kanalı denince akla şaka geliyor ve ben 7-8 yıldır bu işi yapıyorum. Dönem dönem video atmıyorum, etkileşim azaldı ama bir şey yaptım ve arttı. Artık bunun tatminini para olarak, izlenme olarak, bilinirlik olarak gerçekten tattım. Devamlılığı var, içerik üretmekte zorlanmıyorum. Sinema filminde de oynadım hatta. Sinemalar kapalı olduğu için bir kanala satıldı. O film sürecinde de oyunculuk ortamını gördüm, 20 gün sette kaldım. Ben galiba ailemle beraber kendi kısa dizimi yapmak istiyorum. Biz o dizi ile dramı da verelim, komediyi de verelim.

Bir fenomen şarkı çıkarıyor ve 20 yıllık sanatçı geçmişi olan müzisyenden daha çok dinlenme oranı alıyor. Aynı durum oyunculuk için de geçerli. Sen bu duruma nasıl bakıyorsun? Fenomenlerin şarkı çıkarmasını yadırgayanlardan mısın yoksa bunu normal mi görüyorsun? Bir fenomenin kitlesi var diye her işi yapmak zorunda mı?

Benim kanalımda da şarkım var, 5 sene önce yapmışız. Ben şaka yaparken kimse bir şey demiyor. Aynı şekilde oyuncu olan biri YouTube'a girince bu da mı girdi denilmiyor. Oyuncu gelip YouTube videosu çekiyor, YouTuber gidip sinema filmi çekiyor. Artık her şeyin izlenme olduğunu düşünüyorum. Güzel şarkı yapan YouTuber'lar var.

Kimler mesela?

Berkcan kendini rap müziğe adadı, değişik bir şekilde dinleniyor. Herkes şarkı yapmamalı, herkes sanatçı olmamalı. Ama bunu bir içerik olarak yapabiliriz. Komedi yapıyorsak şarkı da yapabiliriz. Kanalımın şarkısını yapmışım ben. Rapçi ya da sanatçı mı oluyorum? Hayır.

YouTuber olmak her şeyi deneyip bilme özgürlüğümü veriyor insana?

YouTube bence deneme yanılma yeri. Buna kim karışabilir ki? Neden karışılmalı ya da biz neden kısıtlanmalıyız?

Kısıtlanmamak üzerine atılan adımlarda bu treni kaçırmıyor mu insanlar?

Her şeyi daha fazla tüketiyoruz ve kalitesini azaltıyoruz.

YouTube'da izlerken en kahkaha attığın kanal ismi ya da içerik ismi nedir?

Kafalar'ın bir serisi var; birbirlerine şaka yaptıkları. Ona gülmüştüm.

En IQ'süz bulduğun?

Birkaç tane TikToker var ismini vermek istemiyorum.

En vay be dediğin?

Muti ile Heijan'ın klibini izlerken. Bu adamlar bunlarla ne alaka dedim; arkadaşlarım bu arada. Helal olsun Hollanda'da gidip klip çekmişler.

İnsanlarla polemiğe girmek istemeyen biri misin?

Kesinlikle istemiyorum.

Daha önce bunun duygusunu yaşadığın için mi yoksa hep mi böyleydin?

Hep böyleydim.

Sana sallayanlar oluyor mu?

Oluyor, onlara da cevap vermiyorum. Story atıp benimle ilgili konuşanlar oluyor. ya özelden yazıyorum ya da biri ile haber yolluyorum. İzleyicim ya da sosyal medyada birisi, bu bununla tartıştı dememesi için.

Dozu kaçıranlar oluyor mu?

Oluyor ama özelden çözüyoruz.

Hayatında en sinirli kişi kim?

En sinirli insan annem.

Disiplinli biri midir?

Babama nazaran annem disiplinlidir.

En sorumsuz kişi?

En sorumsuz benim.

Sorumsuzluk sana başarı getirdi mi? Beslenme kaynağın olabilir mi?

Bana rahatlık başarı getirdi. Hiçbir şeyi takmayıp her şeyi şeffaflığı ile yansıtan bir adamım.

En çapkın kişi kim?

Can Yüce, sevdiğim bir dostum.

Hayatındaki en cömert kişi kim?

Babam.

Seni en şaşırtan kişi?

Beni en şaşırtan Bilal Sonses. 5 yılda mükemmel bir başarı elde etti. Geçmişini de şimdiki hayatını da biliyorum. Harika bir konumda.

Hiçbir şeyi umursamamak nasıl bir şey? Böyle mi yaşıyorsun hayatı yoksa sakladığın dinamiklerin var mı? Seni üzmüşler gibi duruyor.

Çok üzüldüm. Ama belli başlı umursadığım ailem ve ablamın kızı Kumsal var. O kadar. İlişki anlamında gerçekten umursamıyorum. Yaşanmışlıklar geçti ve gitti.

Yaşanmışlık mı yaşanmışlıklar mı?

Yaşanmışlık.

Ağır bir durum var mı?

Evet, geçmişte vardı. Herkes bilirdi; tüm çevrem.

Kitlen biliyor muydu?

Hayır, bilmiyordu. Sonra geçti gitti.

Duygunun varlığı ne kadar sürdü?

İki yıl gibi bir süre.

Naif bir insan mısın?

Naif kısmını biraz açar mısın?

Karşı cinse standardın üzerinde kibar olmak.

Hayatımızın getirisinde, biz doğru insan mıyız sorusunu sorduğumuzda, karşıdaki insanın doğruluğunu ararken yanılıyor olabiliriz. Çünkü önce biz doğru olmaya çalışıyoruz. Özel hayatımıza da etkisi oluyor işimizin. İşimizi etkilerken ve karşımızdaki insanın doğruluğunu sorgularken nereye düştüğümüz konusunda allak bullak olabiliyoruz.

Marulkafa, o duygusallığının yanı sıra hakikaten bir iyi niyet taşıyor mu? Yoksa bu hayatın rüzgarına kapılmış ve göstermek istediği yönlerine mi aldanıyoruz?

Duygusallık zaten var. Keza aile boyutunda varken ilişkimde de buna özen gösteriyorum. Yalnızlığa alıştım zaten.

Niye yalnızlığa alışıyorsun?

Belki de kendim gibi birisini arıyorumdur artık.

Sen nasıl birisin?

Doğruluktan ve dürüstlükten yana ve netim. Tabii ki de hayatımızda yalan söylediğimiz, aldattığımız olmuştur.

Aldattığın insan mı oldu?

Evet, oldu. Biliyor kendisi de. Ben de aldatıldım.

Sen aldatıldığın zaman ne hissettin?

Empati kuramadım. Çok zor bir şey. Tabii ki de üzüldüm. Aldatıldım ve çok iyi hissettim gibi bir cevap vermeyeceğim, çok saçma bir şey.

Aşmak zor oldu mu?

6 ay filan sürdü. Babam, "Ne oldu sana? Yemek filan yemiyorsun." diyordu. Bir ilişkim vardı; hiç beklemediğim bir anda başlayıp, hiç beklemediğim bir boyuta gelip, beni sosyal medyadan 6-7 ay uzaklaştırdı. Story dahi atmadım yani o kadar mutlu polyanna idim.

En son en çok neyi yanlış anladın?

Ablamı yanlış anladım. Bir para isteme konusu vardı. Başka bir iş için istiyor sandım ama bambaşka bir şey için istiyormuş. Ablama çok yükselmiştim telefonda.

En son en çok istediğin şey neydi?

AVM'deki bir ceket. 1000-2000 TL civarında duruyorken 8000 TL civarında çıkmıştı fiyatı.

En son hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?

Bir arkadaşımın babasının vefatında üzüldüm.

En son en çok neye hayır dedin?

Birkaç tane YouTube kanalının davetine.

Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

Bir tane şarkı projemiz vardı. Tabii sen YouTuber'ların şarkı yapmasını desteklemiyorsun ama. Biz de bir arkadaşımızla şarkı yapacaktık. Aranjesine kötü dedik, sözleri iyiydi ama kapandı gitti. Ben o şarkıyı tekrar yapmak istiyorum eğer bütçede anlaşabilirsek.

Kendini affettirebileceğin bir andasın şu anda. Anlatır mısın?

Kendimi birilerine affettirmek istemiyorum. Anneme ve babama affettiririm; yalanlarım filan vardır.

O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Senden neden?

Fazla değer vermiyordu.

Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin?

Ailem gibi severim. O denli güvenerek, o denli şeffaf olarak.

Dilediğin kişiye dilediğin bir soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ne sorardın?

Ben Zara hayranıyım. Kimse bunu benden beklemiyor hatta bazen dalga geçiyorlar. Ben mutlu olduğumda da hüzünlü olduğumda da Zara'ya hayranlığımı dile getirip onu dinlediğimi söylüyorum. Bir kere konserine gittim ama tanışmak nasip olmadı. Zara'nın yazdığı birkaç söz var. Neden ve ne yaşadı da o sözleri yazdı sormak isterdim. Ama onun dışında babamın ablama yaptığı bir özellik vardı. Bana yapmamıştı ve yıllarca beni pes ettirmişti. Orada bizi neden ayırdığını sormak isterdim. Babama bunu sordum ama cevabını alamadım. 83 milyonun önünde cevap verecek olsaydı sorardım.